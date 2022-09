El BCRA cerró la jornada con compras por U$S 185 millones gracias al dólar “soja”

El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de más de U$S 331 millones, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio. “En la semana el dólar soja ingresó US$ 1.790 millones y acumula en el mes US$ 5.355 millones”, precisó Quintana.