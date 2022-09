Un diputado de JxC propuso una convertibilidad con el real de Brasil

"Las podemos cambiar ahora, que tenga más flexibilidad para apreciar la moneda cuando le va un poco mejor. Y al ser con Brasil nos deja blindados porque si Brasil devalúa estamos con la misma moneda y no pasa lo del 99 que Brasil devaluó mucho y nosotros no podíamos porque estábamos en la convertibilidad con el dólar. Las empresas se fueron de Argentina y no paramos más la recesión. Eso no hubiese pasado si la convertibilidad la hubiésemos tenido con Brasil en vez de Estados Unidos", completó.