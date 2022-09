Jazz y folclore en el patio de la Facultad de Derecho

La primera instancia será cubierta por The Jazz Servimoters, el quinteto tucumano que fue fundado hace cinco años y está formado por Maxi Lamadrid en saxo, Amaro Sánchez en trompeta, Matías Aráoz en piano, Rony López en bajo y Javier Podazza en batería. Su propuesta se centra en el virtuosismo que exigen el hard bop y el be bop, y versionan con aportes locales obras clásicas de esos períodos y standars del género como “Satin doll” o “Night in Tunisia”, entre otras piezas.