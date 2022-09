La previa del Mundial: Dybala, frente a un examen determinante

Si bien el entrenador Lionel Scaloni negó que vaya a cerrar la lista después de la gira por Miami y Nueva York, se sabe que la nómina definitiva ya está resuelta en un 90% y que buena parte de ese 10% será evaluado en los amistosos con Honduras y Jamaica. Y uno de los que sabe que aún no tiene el asiento asegurado en el avión que despegará hacia Qatar es Paulo Dybala. De hecho, el cordobés aseguró que su decisión de dejar Juventus y pasar a Roma tuvo mucho que ver con la Selección y con la necesidad de tener continuidad para no perder terreno en la carrera por llegar a la gran cita. “Tomé la decisión pensando en el Mundial y en la Selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar”, contó “La Joya” desde Miami, en declaraciones a TyC Sports.