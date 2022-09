El editorial de Federico van Mameren: "en las figuras actuales prima el ego y no el bien común"

En ese sentido, el periodista recordó el caso de Germán Alfaro, que siendo secretario de gobierno municipal hizo un comentario que no le agradó al entonces gobernador, José Alperovich, y tuvo que dejar el cargo. También repasó lo sucedido con Francisco Sassi Colombres, designado por el propio Alperovich para ir a la Corte, pero después llamó el presidente Néstor Kirchner para decirle "no puede ser ese, tenés que cambiarlo" y le bajaron la mano, dijeron que fue una equivocación y votaron a otro. "Pudieron haber renunciado todos, pero la ética y las responsabilidades ya no se juegan así", afirmó.