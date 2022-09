Comienza la época de calor: ¿es momento para que mi bebé deje los pañales?

En resumen, los pañales no se sacan; se dejan. Lo hacen los niños y las niñas con la ayuda de sus papás. No siempre antes es mejor. Hay que tener paciencia. Hay que hablarles. Hay que llevarlos al baño cada tanto. Y no hay que retarlos. "En realidad, dejar los pañales significa controlar esfínteres. Y eso no es una tarea sencilla. Se trata de un proceso evolutivo que se da de manera independiente en cada chico", agrega la médica pediatra Gabriela Salomón.