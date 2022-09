El cepo al “dólar soja” desnudó la interna entre Massa y Pesce

El titular de la Sociedad Rural Argentina comentó también que durante la semana pasada “me comentaron que hubo una tendencia a operar con los dólares financieros. Pero si los productores no quieren quedarse con su plata en el banco, bueno, será una cuestión de falta de confianza. Solamente quieren asegurar lo que es de ellos”. “Parece que el productor que cobra $ 70.000 por la tonelada de soja se llena de plata. Pero no hay que olvidar que ese productor está cobrando el 50% de lo que debería cobrar”, afirmó. Reconoció que tanto Massa como Bahillo “estuvieron ágiles” y lograron que el Banco Central no incluyera a las personas físicas en el nuevo cepo al dólar. El empresario aseguró que mantuvo diálogo con ambos funcionarios “para expresarle mi disgusto por esta barbaridad”.