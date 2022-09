Tocará en Tucumán la prestigiosa pianista Anna Miernik

El programa del concierto incluirá obras de Fryderyk Chopin (Nocturno en Mi bemol mayor op. 9 no 2, Balada en La bemol mayor op. 47, Nocturno en Do sostenido menor op. post., Vals en Mi bemol mayor op. 18, Variaciones en Si bemol mayor op. 12, Balada en Sol menor op. 23 y Scherzo en Si bemol menor op. 31), Ignacy Jan Paderewski (Minuet en Sol mayor op. 14 no 1), y Karol Szymanowski (Estudio en Si bemol menor op. 4 no 3).