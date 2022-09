¿Consenso, encuestas o internas?: qué opinan los referentes de Juntos por el Cambio de Tucumán

Si esto no es posible, expresan las reglas electorales de JxC, entonces la alternativa que surge es la de las internas abiertas, contemplando la participación tanto de los afiliados a cada partido miembro de la coalición como de "los ciudadanos no afiliados a ningún partido político". Este formato no está previsto en la normativa provincial (sí las internas cerradas), pero si hay acuerdo entre los espacios, no se descarta que pueda llevarse adelante.