Juntos por el Cambio resolvió cómo se definirán las candidaturas en cada una de las provincias

- En el caso de las provincias donde las PASO no son una exigencia -entre ellas Tucumán- los referentes locales decidirán, con intervención de los referentes de los partidos nacionales, el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatos a cargos provinciales. "Para ello se podrán utilizar las encuestas electorales como instrumento indicativo de las preferencias de los electores, las cuales deberán garantizar imparcialidad y confianza. Si no se llega un acuerdo para establecer el método más idóneo por consenso, el mecanismo para ordenar las listas de candidatas/os a cargos electivos será la interna abierta, en la que se considerarán como electores sólo a los afiliados de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político", acordaron.