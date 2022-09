Los seis beneficios que ofrece Uruguay a los turistas argentinos

3- No se cobrará el IVA en hoteles. Bastará con presentar un DNI no uruguayo para no pagar el Impuesto al Valor Agregado que, en Uruguay, es decir, que se pagará un 18% menos que el precio “normal”. Para aprovechar este descuento, será necesario hacer la contratación de forma directa en el hotel y no a través de una plataforma de viajes.