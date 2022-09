Olimpismo: listos para aprender

Además de un currículum acorde a las exigencias que la Academia Olímpica establece para formar parte de la cita, Nahuz tiene un espíritu en sintonía con los valores del olimpismo. El movimiento enaltece la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo, la voluntad y el alma. “Siempre estaba mirando hacia el cielo y deseaba estar ahí”, recordó el hombre de 29 años los sentimientos que tenía de niño. Siguen vigentes, aunque con los límites que ponen las responsabilidades. “Era una época en la que volaba todos los días. Salía del colegio, no comía y me iba a volar; no me importaba nada más. Hasta que uno comienza la facultad, el trabajo y se empiezan a acortar las alas”, relató Nahuz.