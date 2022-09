Macri, sobre el intento de magnicidio contra Cristina: "Es algo de un grupo de loquitos y no está orquestado políticamente"

Macri analizó las pruebas que salieron a la luz sobre el ataque a Cristina Kirchner: “Por lo que yo he visto y leído, queda más que evidente que no estuvo orquestado”. Además, hizo una comparación: “No es el atentado que tuvo María Eugenia [Vidal] en Mar del Plata cuando comenzaba mi gobierno. Ellos si nos podrían haber matado, con las piedras que tiraban más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar. En Traful me pasó con los de ATE, también socios de este gobierno”. “No pasó nada en esas dos ocasiones. Pero, ¿si pasaba?”, teorizó Macri.