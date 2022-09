Atentado a Cristina Kirchner: Macri habló de "un grupo de loquitos" y Parrilli le respondió

"Todos los argentinos queremos saber si hubo actores intelectuales y que la Justicia vaya a fondo con esto. No digo que los hay, no lo puedo asegurar, pero la Justicia tiene la obligación de investigarlo", replicó Parrilli en declaraciones formuladas a la radio AM750. Y advirtió que le parecía "sospechoso y raro que algunos dirigentes no quieran que se investigue".