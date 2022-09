Por el callejón de los libros abandonados

Entre las pilas, distinguí las letras doradas en los lomos de las históricas ediciones de Aguilar, obras de autores universales, volúmenes que ya no se editan, como me lo confirmaron en la histórica librería La Fugitiva -hoy El Rastro Libros- en pleno centro de Madrid. Aquellos libros que, precisamente, me había empecinado en vano en conseguir.