Tangos y rock en el atardecer de las jungas

- Me interesa, lo hago en la práctica, así como la idea de unidad que proclamamos desde Amiba. Es muy importante que estemos juntos en la batalla cultural que estamos dando. Y no sólo en las charlas y en las reuniones, sino también arriba de los escenarios. Actuar junto a los músicos locales es la gran señal que hay que dar cuando se recorren las provincias. Es mi convicción musical, pero también ideológica más allá del ritmo que aborde cada uno, que hace lo que puede y lo que le sale. Sólo me resisto ante quien hace las cosas mal o que se preocupa más en su cuenta bancaria que en el arte. Tenemos un problema serio de difusión, hay mucho por trabajar. No podemos pelear contra el mercado; el Estado debe intervenir y comprometerse en la cultura.