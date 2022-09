¿A qué juegan los chicos hoy?

“Definir a qué juegan los niños hoy es complejo porque cada trayectoria es distinta. Es justo decir que se trata de una combinación de todo lo que tienen disponible. El hecho de jugar con una pantalla, consola o celular no significa que ese niño o niña no lee, que no disfruta en la plaza o que no sale a caminar con un familiar... La idea excluyente de que cuando tienen una pantalla no hacen nada más, es una idea adulta que no se registra en las investigaciones nacionales ni internacionales”, remata.