Nagual invoca al poder mágico de las canciones

- Busco que el mensaje me llegue a mí. Es como una especie de autoayuda hacia la felicidad o para comprender cosas. La música a mí siempre me representó un poco eso. Cuando escucho una canción me pregunto cómo me puede conmover algo tanto, a veces más que la palabra de alguien. La palabra con la música tienen un poder especial. A mí me funcionó siempre y cuando me toca componer trato de que me suceda lo mismo, de que eso me conmueva. Que me alegre o me entristezca si es que la historia lo requiere. Siempre pienso que somos todos seres diferentes y que cada persona tiene un efecto distinto. Una canción que a mí me genera algo, a otra persona le genera otra cosa totalmente distinta, por cómo vivió. Eso creo que es lo mágico. Pero cuando una canción que estoy componiendo me conmueve a mí, siento que ya la puedo soltar, la puedo grabar y ya dejó de ser mía.