En Tucumán presentaron el programa provincial de Endometriosis

“Tucumán es la primera provincia que tiene una Ley de Endometriosis, una de las primeras provincias que tiene un programa para ello. Éste atiende y contiene a mujeres que tienen este problema de salud que quizás no es muy conocido. Por esto, primero queremos visibilizar esta enfermedad, a veces no tan conocida e incluso no tenida en cuenta en el diagnostico por los médicos”, comenzó diciendo el titular de la cartera sanitaria.