El Gobierno desafina en los silencios

La fórmula polinómica, entonces, no ha sido desechada. Pero tampoco se descarta que deba recalcularse. En definitiva, ¿Cristina es candidata al binomio o a ser la “gran electora” del oficialismo? ¿Va a ser condenada en la causa “Vialidad”, o no? Massa, la semana pasada, derrumbó el “dólar blue”… por 24 horas. ¿Le va a salir o no?