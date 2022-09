La reacción de Rodrigo De Paul luego de ver el beso apasionado de "Tini" con Tiago PZK

Pero los seguidores de la cantante no desaprovecharon la oportunidad de dejarle unos mensajes directamente a él: “te gorriaron mano”, “tranka rodri que este al pais no vuelve nas”, “en la copa Rodri. Vos en la copa”, “qué onda Rodri si pinta bronca la re zapateamos al corte de pelela este”, “amigo no mires esto tenés que estar de 10 para el mundial”, “pensa en el mundial Rodri !! Cómo va ser eso la wanaca”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.