"La inflación no para y hoy no sabemos quién gobierna", cuestionó Elías de Pérez

“El Frente de Todos no puede seguir ocultando una verdad que les estalla en la cara: han llevado a los argentinos a ser más pobres, el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, hay una escalada de precios que no pueden controlar y a un año de que termine su mandato, hoy no sabemos quién gobierna, porque Alberto Fernández ha pasado a ser una figura secundaria en la toma de decisiones”, expresó la ex senadora nacional.