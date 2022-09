La opresión y la luz se hacen sentir en la danza

Entender la danza

“Tengo 52 años. Desde los 11 años estudié en el Teatro Colón, donde fui bailarín solista y director. Y hay obras que yo no termino de entender. La danza no tiene que entenderse. Tiene que pasar por una cuestión de sensaciones y de sentido. Es como la música”, dice acerca de cómo debe prepararse el público. “En el caso del ballet contemporáneo, lo vivo con mi compañía -ejemplifica-. Estuve poniendo ‘Giselle’ en una versión contemporánea. Hay mucho público que no ve ballet clásico ni contemporáneo, que va a ver la obra. En muchos aspectos la danza contemporánea se vuelve más amigable que la clásica, porque va con una gestualidad corporal. No diría que hay que entender la danza. Es dejarse llevar, y en algunos momentos uno como coreógrafo plantea el tema, como en este caso, pero cada espectador va a sacar sus conclusiones”.