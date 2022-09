Causa Vialidad: solicitaron la absolución de Julio De Vido

Además, la defensa tuvo un párrafo para el “plan limpiar todo” que la Fiscalía planteó como las decisiones que se tomaron los últimos días del gobierno de CFK para pagarle a Báez por todas las obras que tenía. El fiscal señaló que el 23 de noviembre De Vido firmó una resolución por la que se pagó al empresario 537 millones de pesos. “Esa decisión fue para que ante el cambio de gobierno las obras no se paralicen”, sostuvo el Palmeiro. Y desvinculó a De Vido del control de los funcionarios del Ministerio de Planificación. “La dependencia era jerárquica, no funcional. Eso significa que el involucramiento sólo está dado en el caso de que exista recurso administrativo. Los saltos argumentales dominan la acusación de los fiscales. No existe ninguna disposición legal que diga que los funcionarios superiores tengan que controlar a sus inferiores. Los funcionarios pueden tener la obligación sobre determinada materia, no de los inferiores. Y eso es materialmente imposible”, señaló.