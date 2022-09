Este es el truco para ver todos los canales, películas y series gratis

Otras alternativas para ver contenido gratis

En el caso de no querer correr riesgos con los métodos anteriores, hay otras opciones que permitan ver televisión de forma gratuita con tan solo la instalación de una aplicación particular. La más segura del mercado nacional es Pluto Tv, una plataforma de streaming 100% gratuita que pertenece a Paramount, un tanque del entretenimiento mundial, por lo que ofrece contenidos de primer nivel. Es posible ver su transmisión en internet sin suscripción previa en dos modalidades: en vivo, a través de más de 250 canales de la misma forma que un canal de cable, y On Demand, seleccionando el contenido de manera directa.