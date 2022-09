La posible creación de nuevos cargos políticos

La agenda de la Legislatura puso en alerta a la oposición. Sucede que parte de la dirigencia fijó la mirada en una de las iniciativas que podría entrar en el temario del debate legislativo previsto para el jueves. Se trata de las modificaciones que se implementarían a la Ley N°7.350 (Orgánica de Comunas Rurales) propuestas en el Frente de Todos , que incluyen la creación de una nueva figura política: el subdelegado comunal. La iniciativa prevé, entonces, la creación de 93 nuevos puestos políticos, uno por comuna. De acuerdo con la normativa vigente, cada cuatro años se elige al comisionado y a un suplente que figura en el voto, pero este último se limita a reemplazar al titular “en los casos de muerte, destitución, renuncia, inhabilidad sobreviviente y todo otro supuesto que imposibilite (al delegado de cumplir con sus funciones”. No hay, sin embargo, más funciones asignadas ni la obligatoriedad expresa de que los sustitutos electos formen parte de la gestión. Entonces, dependen exclusivamente de la buena voluntad de sus “compañeros de fórmula” de incluirlos como asesor o como secretario Habilitado.

Aunque no precisa las responsabilidades que tendrá el cargo, el texto que se discutirá determina que el suplente será incorporado dentro de la estructura administrativa con una categoría equivalente a la 24 “sin afectar la cantidad de asesores correspondiente” (dos por comuna).

Así, los cargos electivos de Tucumán dejarían de ser 347 (un gobernador, un vicegobernador, 19 intendentes, 49 legisladores, 93 comisionados rurales y 184 concejales) y pasarían a ser 440. Implica, indirectamente, una reforma que tiene impacto electoral a pocos meses del año de los comicios.

El presidente del radicalismo tucumano consideró que es irrazonable que se cree esa cantidad de cargos y lamentó que no se discuta a fondo el régimen municipal y comunal, la transparencia de los fondos comunales o la coparticipación provincial. Los cambios para el sistema de gobierno de las comunas se proponen luego de que el oficialismo impulsara otra idea en relación a las elecciones: el Partido Justicialista hizo una presentación en la Justicia para adelantarlas, tal como sucedió en 2019. La novedad en las comunas se da, además, en un contexto también particular en el país: en varias provincias se aprobaron o se llevarán adelante algunos cambios para 2023. En Salta sancionaron recientemente el proyecto de ley que suspende de forma “excepcional” las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales en la provincia. En Catamarca, en tanto, el gobernador Raúl Jalil también analiza que no se celebren las Primarias en ese distrito. En San Juan, también gobernada por el oficialismo, se eliminaron las PASO y, tras 12 años, se volverá a implementar la Ley de Lemas.

Las suspicacias de la oposición y de la ciudadanía, entonces, se fundan en el contexto y en el historial de denuncias sobre presuntas irregularidades electorales en Tucumán. El hecho de que este tipo de cambios, como en este caso la creación de los subdelegados, se impulsen desde el oficialismo tan cerca de los procesos electorales llama la atención, cuando pudieron llevarse adelante durante los tres años anteriores. De hecho, hay docenas de iniciativas del oficialismo y de la oposición que buscan mejorar el sistema electoral que no tuvieron tratamiento. También hay propuestas para mejorar la situación de las administraciones comunales que tampoco avanzaron. Aunque tengan fines realmente loables, el tiempo en el que se efectúan hace que estén sobrevoladas por los cuestionamientos. Las dudas se despejarían si este tipo de cambio se impulsada fuera de épocas cercanas a los recambios de autoridades.