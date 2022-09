Quedó parapléjico en un accidente y hoy trabaja en un centro de monitoreo

“Volví a vivir, lo digo sin vueltas. Hace tres años sentía que era un inútil que no tenía posibilidades. Yo hacía changuitas en un vehículo para sobrevivir: después del accidente ni eso me quedó. Nosotros somos siete hermanos en casa. Buscaba desesperado trabajo en muchos lugares sin suerte. A mí, un encargado de un súper me dijo que mi problema era la silla de ruedas, que no podía darme un puesto por eso. Sentía simplemente que no encajaba en nada”, explica Romero.