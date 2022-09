Sarmiento en Tucumán

Sería un insensato si afirmara que no he tenido errores en mi vida. He cometido muchos, indudablemente, pero tengo el descargo de que ellos han obedecido a mi afanosa precipitación por ver a mi país ocupando en la realidad el lugar que ya tenía en los anhelos de mi pensamiento…Si alguna vez el cansancio de los años, acaso la injusticia, me traen el desencanto, recordaré las millares de miradas que me sonríen y me revelan que soy estimado por un pueblo entero; tendré presente las impresiones de estos días, evocaré la fotografía que queda indeleble en la memoria de escenas tan animadas, y estoy seguro que ha de volver a circular la sangre con vigor, reanimarse la confianza, y esperar un día más para la justicia o para el perdón de las faltas del gobernante o de los errores del escritor, porque espectáculo como el que tengo por delante en estos momentos, son hechos para no olvidarlos jamás, como que importan la coronación y la recompensa de una vida entera. Al pueblo de Tucumán... salud...