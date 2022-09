Sarmiento, la patria en un puño

No deja de llamar la atención que la Argentina haya tardado mucho más en constituirse como nación organizada que en haberse independizado de la Metrópoli. Si liberarse de España le llevó un poco más de un lustro, diez veces más demoró en organizarse. Tanta morosidad en constituirnos exige entender este fenómeno de una manera no convencional: más que un análisis sociológico-político debería llevarse a cabo una auscultación psicológica de quienes fueron los antagonistas. Y es que no es descabellado suponer que si en esa época ya hubiese existido el psicoanálisis la mayoría de ellos habría sido carne de diván.