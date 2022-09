Un pionero de la literatura infantil

Proyección autobiográfica

En Recuerdos de Provincia la conceptualización sarmientina de infancia se da a través de la evocación de la suya. Hay en sus páginas una relación especial entre la metafísica y el estado de infancia, entre la influencia que tiene el medio socio-cultural y la niñez. Los episodios infantiles narrados en Recuerdos de Provincia parecen provenir de un escritor actual y no de uno de la primera mitad del siglo XIX. Son episodios de asombro y gozo indeclinable ante la vida desde el sentido mágico del juego. Hay en ellos un filtrado anhelo de mayor vida entre el escritor que rememora y sus lejanas impresiones infantiles enunciados a través de rasgos propios de la infancia: humor, imaginación, decisión, “apodos”, conciencia de grupo, necesidad de liderazgos y de sueños, carga imaginativa, firme sentido de la amistad, unidades modulares que estructuran la diégesis de Recuerdos de Provincia. Con respecto a los aspectos lúdicos, en el capítulo “Mi Infancia” rememora lo que él llama” la crónica de los pilluelos vagabundos”, páginas en las que proyecta matices ricos en prolijidades de aventuras lúdicas juveniles. Por otra parte no puede quedar al margen que a Sarmiento no se le escapaba un tema muy valorado hoy por la crítica: el rol de las biografías en el imaginario juvenil. El futuro “señor yo”, relaciona tales recuerdos como una repetición de la hazaña de Leónidas.