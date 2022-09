Una causa compleja: preventiva para el acusado de quemar a una niña de 8 años

En una audiencia que se desarrolló ayer, el auxiliar Gonzalo Guerra, con instrucciones del fiscal Salas, acusó al sospechoso de tentativa de homicidio. Relató que cuatro días antes de que se concretara el ataque, el acusado se presentó en el domicilio de su ex pareja y la amenazó con prenderle fuego. “No tengo nada que ver con esto. El día del ataque estaba en El Naranjito con otra hija. Tengo audios en los que la madre de la nena y el padre me piden disculpas porque me habían acusado”, declaró el acusado.