Poder Judicial: en un ciclo nacional, la jueza Sbdar resaltó logros y desafíos en materia de género

La jueza remarcó que reconocer e identificar esta realidad no implica justificarla. “Esta perspectiva no necesariamente desresponsabiliza a las mujeres cuando las tiene que hacer cargo, pero las acompaña y las protege cuando lo tiene que hacer. Es menester que esto se consolide. Aquí, como en todo ámbito de derecho humano y de derecho ambiental, hay un principio de no regresión: el camino es solo de ida”, aseguró.