La Justicia de Tucumán avaló el despido de un empleado por acosar sexualmente a sus compañeras

La titular del Juzgado del Trabajo de la XIª Nominación del Centro Judicial Capital, Sandra Alicia González, entendió que era imprescindible llegar a una decisión aplicando las normas nacionales e internacionales sobre la igualdad y no discriminación en razón de género, entre las que destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Ley Nacional N° 26.485. “Dentro del sistema de fuentes, no puedo dejar de considerar las normas del derecho interno, tal la prescripción del Art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación que tutela el reconocimiento y el respeto por la dignidad humana, lo que guarda estrecha relación con la protección que merecen las mujeres como parte de un colectivo vulnerable históricamente violentado”, agregó.