La Voz Argentina: una participante eliminada trató de “nenes de papis” a Mau y Ricky Montaner

No obstante, según su relato lo más grave pasó fuera de la pantalla, cuando le dijeron que la bajaban del certamen por hacer un “mal chiste”. “Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”, afirmó.