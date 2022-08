¿Qué dijo Soledad Pastorutti sobre los elogios que recibe por sus looks en La Voz?

En diálogo con Diego Poggi y Rocío Igarzábal, encargados de las redes sociales del concurso musical, el periodista le hizo una pícara pregunta: “¿Puedo decir algo polémico, pero que es con todo el respeto del planeta?”, comenzó.

“Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando”, agregó.



Ante esto, la “Sole” le respondió: “Me gusta eso, me encanta”, repitió, risueña sobre un popular acrónimo inglés Mother/Mom/Mama I'd Like to F..., algo así como “mami con la que me gustaría tener sexo”.