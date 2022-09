Adiós al músico Marciano Cantero, líder de “Los enanitos verdes”

Minutos después de que se conociera la información, su hijo Javier habló con la prensa local en la puerta de la clínica. “Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fueron un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días”, dijo el joven, según Infobae. “Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era crítica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, expresó al diario “Los Andes”.