Inseguridad vial en la Perón: un accidente derivó en el incendio de un auto y una motocicleta

El motociclista fue trasladado hasta el Centro Asistencial Ramón Carrillo, donde fue atendido de las lesiones que sufrió. Por decisión de sus familiares fue derivado luego a una clínica especializada en traumatología. “Cuando descubrí la moto y el auto incendiado me imaginé lo peor, pero después mi esposo me contó que no había pasado nada grave. Lo que no deja de preocuparme lo peligrosa que se transformó esta avenida”, finalizó Martina Fernández.