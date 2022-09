El ataque a Cristina Kirchner agravó las tensiones políticas y complica la agenda del Congreso

Pero no está garantizado el tratamiento de la prórroga de los impuestos. Uno de ellos, cuyo vencimiento debe ser extendido, es Bienes Personales. Juntos por el Cambio advirtió que no acompañará a menos que se reduzcan las alícuotas y se lleve el mínimo no imponible de $6 millones a $15 millones. Por ahora, ni el oficialismo ni el interbloque opositor cuenta con los números para forzar una iniciativa.