Fútbol amateur: insólita medida en el sur

Por otro lado, Carrizo advirtió que el monto cuya devolución reclama La Angostura no tiene razón de ser. “Solo hay dos divisiones, Cuarta y Primera, y los equipos pagan $12.000 de inscripción entre ambas. Ese monto va íntegramente al premio que se le da al campeón y al subcampeón. La Liga no se queda con nada. Y lo que se recauda por otros conceptos, como multas que son de $100 o $200, son para sostener el funcionamiento del Club Social y Deportivo El Molino, del que soy presidente, que funciona como espacio de recreación y en el que se brinda actividad física a mujeres”, contó “Fredy”, para quien el reclamo de los jugadores y simpatizantes de La Angostura seguramente fue un impulso propio de las instancias finales del torneo. “Quiero creer que fue una reacción del momento porque se están jugando la clasificación junto a otros equipos. No queremos que haya conflictos”, concluyó Carrizo.