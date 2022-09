Violento robo a un joven: lo golpearon y arrastraron por la calle para quitarle el celular

En ese momento le robó el celular, pero no conforme con eso comenzó a pegarle patadas en la cabeza para sacarle la campera que tenía puesta. "Al empezar a pegarnos no nos dijeron absolutamente nada. Nos comenzaron a agredir directamente. Cuando me caigo, me trabo con la misma campera que me querían robar y otro le decía ‘sacale todo, sacale todo’", reveló Isaías, en diálogo con Mediodía Noticias, reprodujo Todo Noticias.