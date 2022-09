Atlético Tucumán-Banfield: cómo será el recibimiento para el equipo esta noche

Esta vez no será la excepción, pero con un pequeño asterisco: las bengalas no serán parte de ese recibimiento. Eso mismo explicó en un comunicado la comisión del hincha “Somos Tucumán”: “Lamentablemente no podremos tener recibimiento pensado para esta fecha. Los que colaboraron quedensé tranquilos que su aporte vale. Vamos a redoblar la apuesta para el próximo partido de local que es nada más y nada menos que el Día del Hincha Decano, se viene un recibimiento brutal”, explicaron y anticiparon los que generalmente se encargan de recibir al equipo de la forma más pasional y original.