El hijo de Gilda se lanza como cantante

“Yo ya entendí que el tiempo no existe. Que es una construcción humana para medir, de alguna manera, el paso por la vida. ¿Qué es la vida? ¿Es sólo lo que podemos ver, con nuestro finito ojo mundano? En vueltas al sol, hoy serían tus 60. Te abrazo cada día, me abrazas cada día. Brindamos y celebramos este hermoso presente Ma. Miento si te digo que no te extraño, que no me encantaría abrazarte con un cuerpo tanto más grande que el que dejaste acá. Que no me gustaría que las nenas soplen las velitas a upa tuyo. Que no me gustaría mirarte así, cómplice como en la foto. Pero yo sé que estás. Tus señales son precisas. Gracias por nacer, y por ser mi mamá. Feliz eterna vida. Te amo siempre”, escribió el año pasado.