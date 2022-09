El retiro de Serena Williams: todo a partir de ella

Por más que su derrota en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos haya sido el último partido como profesional, Serena Williams seguirá presente en las canchas del circuito profesional femenino. La estadounidense estableció los parámetros vigentes con los que se juega al tenis. Tras 27 años de carrera, con su retiro, no se va un estilo de juego; no se termina una era. Lo que sí no se verá hasta vaya uno a saber cuándo es a una deportista incansable como ella, con hambre de gloria permanente, esté o no en su mejor nivel. Ahí radica la conmoción que generará la ausencia de la menor de las hermanas Williams en los courts.