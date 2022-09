Quedó detenida hasta que un psiquiatra informe a la Justicia

“La denunciante, sus hermanos y cuñados quisieron usurpar mi casa, le pegaron un machetazo a mi pareja y me golpearon. No es que no quise ir al médico ahora, es que me desvanezco porque sufrí un golpe en la sien”, sostuvo. “Sí es verdad que tengo problemas de adicción y tuve problemas con la Justicia, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó acá”, aseveró. La jueza razonó con Ferreyra y le dijo que necesitaba que un médico informe sobre su condición para continuar. Ferreyra aceptó.