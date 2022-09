Para prevenir más contagios se trasladó a todos los pacientes

Operativo

“La bacteria no se transmite como la covid. Queremos que sepan cuál es la situación para que no tengan miedo ni estén preocupados; ninguno tiene riesgo de contagiarse”, explica el ministro de seguridad Eugenio Agüero Gamboa a los policías antes de iniciar el operativo. Lo que pasa es que mucho se ha hablado sobre la “enfermedad no identificada”. Para el traslado de los pacientes se han dispuesto 50 oficiales, de la Policía Motorizada y del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOMT). Algunos van a acompañar la comitiva y otros están repartidos en siete esquinas.