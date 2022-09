Julio Burdman: “la política se reordenará en sus cánones polarizados”

-En primer lugar una cosa que sabemos desde hace siglos es que, en política, cualquiera puede matar a cualquiera. De hecho, Thomas Hobbes, uno de los impulsores de la filosofía política moderna occidental, decía que la igualdad de los hombres está demostrada por aquel axioma. Esto quiere decir que ni los mejores sistemas de seguridad pueden impedir que haya un loco o una persona políticamente motivada hacia al extremismo, que pueda franquear barreras e intente matar un presidente. Lo hemos visto, por caso, en los Estados Unidos, que tiene un Servicio Secreto, cuyo objetivo es proteger a un presidente e investigar las amenazas contra su investidura. Aún así, mataron a John F. Kennedy e intentaron hacerlo contra Ronald Reagan. No hay custodia que alcance contra una persona que esté dispuesta a matar a un presidente o a un vicepresidente como en el caso argentino. De hecho, está claro que esta persona que intentó atacar a Cristina sabía que se estaba exponiendo a cualquier coas. Sabía que iba a ser atrapado o debió saberlo dispare o no, y terminó preso. Todo eso no se podía evitar. Uno podría agregar la discusión acerca de quién debía custodiar a la Vicepresidenta, si la Policía de la Ciudad de Buenos Aires o la Federal, que es la que depende de Presidencia. En mi opinión es que debió actuar la Policía Federal porque es, en última instancia, la que debe dar cuenta de la seguridad vicepresidencial, y eso está en manos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí creo que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no debió haberse metido. Creo que consideró que allí había un caos o cierto vacío legal y que la policía de la Ciudad debía intervenir por eso. Creo que todo el perímetro de la zona cercana al domicilio de la Vicepresidente debía haber estado, de entrada, en manos de la Federal.