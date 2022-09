Pensar el humor

En muchos casos he escrito sobre nuestros vicios, que no son tan particulares ni originales, por otra parte. El doble discurso es uno de ellos. Pero la falsedad, la hipocresía, la falacia son rasgos universales, y esto no lo esgrimo como una disculpa sino para no sentirme tan creativo como para detentar defectos que los extranjeros no tengan. Es cierto que suele haber una celebración de la viveza criolla, de la avivada, que suena siempre como premio al ventajista, al que trata de ganar con armas poco limpias. Tal vez (no soy sociólogo) provenga de una falta notoria de ejemplos, o de la presencia de ejemplos que han enaltecido el enriquecimiento veloz, sospechoso o directamente ilícito. Poco tiempo atrás asistimos a la publicación de artículos periodísticos donde todo tipo de funcionarios mostraba orgullosamente el producto de sus robos. Pero, en definitiva, más que de viveza estamos hablando directamente de delincuencia. Pienso que, últimamente, la viveza criolla ha caído en el descrédito y, cuando se la menciona, se lo hace más como un defecto que como una virtud. Con respecto a la seriedad, repito lo que suele decir mi amigo Daniel Samper: lo contrario del humor no es la seriedad. Lo contrario del humor es lo pomposo, lo solemne.