"La democracia es incompatible con la violencia", afirmó Mario Negri

El parlamentario cordobés consideró que el discurso que enuncia que "'el violento es el otro'" es "puro cinismo". "No ayuda, no es sincero, no construye. Hace falta un enorme mea culpa para tener la dignidad suficiente de convocar a un gran acuerdo nacional para defender la democracia. Ahí hay una mueca que degradó una vez más a nuestro Presidente", remarcó.