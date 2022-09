Habló el militante que detuvo al atacante de Cristina Kirchner: "No está loco, es un asesino"

El militante "kirchnerista" sostuvo, además, que en ese momento no tomó dimensión de que Sabag Montiel tenía o no un arma. "Lo encaré directamente para sacarlo. Es lo que hice, entregárselo a la Policía. Yo escuchaba que en algunos medios decían 'el loco'. Este no está loco, es un asesino que ayer había pensado eso, porque siempre intentó salir de la situación diciendo 'yo no fui'. Me decía que era compañero", señaló.