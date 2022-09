Las lluvias tuvieron un gran impacto en los rindes del poroto

“En el aspecto térmico, la cantidad de días con temperaturas máximas superiores a 35º C disminuyeron desde febrero (de seis a 11 días), hasta no registrarse días con esta temperatura en mayo. Además, los días con mínimas inferiores a 12º C fueron aumentando desde febrero (con 0 a dos días) hasta mayo, cuando se registraron entre 22 y 26 días. También en este mes ocurrieron heladas, entre los días 18 y 20, con mínimas absolutas de -1,7º C a -0,3º C. En el extremo sur no se registraron heladas”, puntualizó.